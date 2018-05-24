В центре Запорожья из окна недостроенной многоэтажки выпала девочка

В центре Запорожья 24 мая из окна недостроенной многоэтажки в Александровском районе выпала девочка-подросток. Об со ссылкой на сообщение спасателей передает 061.

Как стало известно, 14-летняя девочка упала из окна второго этажа недостроенного здания на улице Фортечной. Ребенок приземлился на бетонную плиту в котловане. Предварительно, у девушки диагностировали перелом предплечья и черепно-мозговую травму.

После того, как спасатели ГСЧС достали девушку, медики скорой помощи доставили ее в городскую больницу №5.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки. Случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14г. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его вес. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение детской клинической больницы №7.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области малыш выпал из окна на втором этаже многоэтажки. ЧП произошло на проспекте Свободы, 87. А в Херсоне 4-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа и выжила.