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Во Львове микроавтобус с детьми едва не угодил под поезд: появилось видео

10 сентября, 14:49

Водитель попытался проскочить через переезд на запрещенный сигнал

В сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

Только благодаря сигналам автомобилистов микроавтобус вовремя остановился. Но даже после проезда поезда, водитель продолжил движение на красный. В полиции выяснили личность водителя и обещают, что он будет уволен и наказан.

Как сообщают местные СМИ, автобус перевозил детей из учебно-реабилитационного центра Святого Николая в Брюховичах.

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Ранее мы сообщали, что в Украине начнут ограждать железнодорожные пути. Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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