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В Украине начнут ограждать железнодорожные пути

30 апреля, 04:42

Ожидают, что количество аварий на путях уменьшится на 30%

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Министерство регионального развития обязало поставить вокруг железнодорожных путей ограждения.

Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей, написал замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

В частности, в новом ДБН "Сооружения транспорта. Железнодорожные колии 1520 мм. Нормы проектирования" ввели обязательное обустройство специальных ограждений для недопущения выхода на пути посторонних людей или животных.

"Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороги в 2018 году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них – как раз через сечение людьми путей в непредназначенных для этого местах", – написал он.

"Чтобы повысить безопасность людей возле железнодорожных путей и минимизировать количество несчастных случаев и аварий, мы ввели проектирования ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать в опасные участки скоростного движения поездов", – отметил замминистра.

Также замглава подчеркнул, что ограждение должно быть непрерывным. Исключением считаются только те места, где это сделать невозможно. Например, водоемы, болота или постройки.

По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Напомним, недавно в столице на станции Караваевы дачи киевляне отогнали четырех подростков-зацеперов от электрички, на которой школьники собирались прокатиться. Один из мужчин слез с платформы, подошел к компании зацеперов, дал одному из подростков затрещину, поднял на руки и вытолкнул на платформу.

Также мы рассказывали, что в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" 14-летнего школьника ударило током, когда он залез на крышу электропоезда. Парень получил ожоги около 50% тела, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Тег железная дорога, поезда, ограждение

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