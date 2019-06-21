Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове министра образования Лилию Гриневич чиновница мэрии не впустила в школу

21 июня, 15:55

По словам Гриневич, в том учебном заведении она работала учителем биологии.

Во Львове Министра образования и науки Лилию Гриневич одна из чиновниц от образования мэрии Львова не впустила в школу. Как оказалось, министр намеревалась переговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы. Об этом Лилия Гриневи сообщила в Facebook.

По словам Гриневич, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение городского главы Андрея Садового.

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы. С каждого города и школы я привожу в МОН замечания к внедрению реформы: по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержке школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов", – пишет Гриневич.

По ее мнению, особенно неприятно то, что это школа, в которой она работала учителем биологии.

"Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно", – добавила Гриневич.

Кроме этого, по словам министра, уже появилась реакция самого мэра Андрея Садового:

А пользователи соцсетей, с одной строны, возмущены поведением чиновницы:

Но есть и такие, кто не поддерживает деятельность министра:

Напомним, ранее в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.

Также Гриневич заявляла, что для повышения зарплат учителям до 11 тысяч гривен в бюджете не хватает более 100 мдрд гривен. Таких ресурсов в бюджете 2019 нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег школа, Львов, чиновница, гриневич

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове министра образования Лилию Гриневич чиновница мэрии не впустила в школу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение доисторических исполинов: уникальная выставка открывается во Львове

Сегодня, 15:38

Выставка создана в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда и является первой частью новой постоянной экспозиции "Симфония жизни"

Во Львовской области столкнулись два авто: есть жертвы и пострадавшие

Вчера, 18:56

В аварии погиб один из водителей

В Украине отменили обязательную школьную форму

Вчера, 18:03

Президент Владимир Зеленский упростил жизнь украинским родителям

Под Львовом нашли мертвым пропавшего три дня назад студента

Вчера, 12:46

Юноша не выходил на связь более трех дней

После расставания с Цекало сестра Веры Брежневой резко похорошела

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Назван самый полезный суп

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Как рассчитать индекс массы тела: простая формула

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Как перестать потеть

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь