Во Львове министра образования Лилию Гриневич чиновница мэрии не впустила в школу

По словам Гриневич, в том учебном заведении она работала учителем биологии.

Во Львове Министра образования и науки Лилию Гриневич одна из чиновниц от образования мэрии Львова не впустила в школу. Как оказалось, министр намеревалась переговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы. Об этом Лилия Гриневи сообщила в Facebook.

По словам Гриневич, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение городского главы Андрея Садового.

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы. С каждого города и школы я привожу в МОН замечания к внедрению реформы: по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержке школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов", – пишет Гриневич.

По ее мнению, особенно неприятно то, что это школа, в которой она работала учителем биологии.

"Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно", – добавила Гриневич.

Кроме этого, по словам министра, уже появилась реакция самого мэра Андрея Садового:

А пользователи соцсетей, с одной строны, возмущены поведением чиновницы:

Но есть и такие, кто не поддерживает деятельность министра:

Напомним, ранее в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.

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Также Гриневич заявляла, что для повышения зарплат учителям до 11 тысяч гривен в бюджете не хватает более 100 мдрд гривен. Таких ресурсов в бюджете 2019 нет.

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