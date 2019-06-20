Во Львовской области столкнулись два авто: есть жертвы и пострадавшие

В аварии погиб один из водителей

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 20 июня, около 12.20 на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Руська, возле села Красне, что в Золочевском районе Львовской области.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Caddy, под управлением 67-летнего жителя Золочева и микроавтобуса Ford Transit , которым управлял 40-летний житель Закарпатья.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте происшествия. Пассажиров Ford, 63-летнего мужчину и 12-летнего мальчика, которые являются жителями Закарпатской области, с телесными повреждениями доставили в больницу. Диагнозы пока уточняются.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах.

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