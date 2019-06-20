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Под Львовом нашли мертвым пропавшего три дня назад студента

20 июня, 12:46

Юноша не выходил на связь более трех дней

Возле Львова в Винниковском лесопарке нашли тело 19-летнего юноши. По информации полиции, признаков насильственной смерти на теле пропавшего студента не обнаружено.

"В Шевченковский отдел полиции 19 июня обратился 46-летний житель Закарпатской области. Мужчина сообщил об исчезновении своего 19-летнего сына, студента одного из львовских вузов, который с понедельника, 17 июня, не выходит на связь. Последний раз парня видели на улице Медовой Пещеры", – сообщают в полиции.

Правоохранители сразу начали поиски пропавшего. Оперативники и участковые офицеры Лычаковского отдела полиции вместе с однокурсниками парня и неравнодушными гражданами через несколько часов обнаружили тело студента в Винниковском лесопарке. Личные вещи и деньги находились при нем.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "самоубийство". Выясняются обстоятельства смерти парня, назначены экспертизы.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" по улице Римлянина был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его избили охранники заведения.

Также сообщалось, что во Львове мертвого мужчину нашли на трамвайной остановке.

Напомним, недавно в поселке Воловец Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением, Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.



 

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Тег Закарпатье, Львов, парень, пропал

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