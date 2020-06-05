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Во Львове мужчина устроили погром в ТЦ и избил полицейского

5 июня, 12:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Неадекватный мужчина угрожал продавцам, а позже набросился на полицейского

Во Львове мужчина устроил дебош в одном из торговых центров – 28-летний житель Тернопольской области нецензурно ругался, угрожал продавцам и разбрасывал товар с полок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 4 июня, а соответствующий вызов поступил в Управление полиции охраны.

"На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа Сыховского отдела полиции. Стражи порядка успокоили мужчину и доставили его в территориальное подразделение для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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Между тем, во время опроса, мужчина снова начал вести себя неадекватно – набросился на сотрудника полиции и нанес ему несколько ударов.

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Было открыто уголовные производства по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органу", а также "хулиганство". Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, составляет до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножницами и попытался напасть на патрульных.

Кроме того, в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой два человека оказались в больнице с огнестрельными ранениями, среди них – местный бизнесмен.

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Львов полиция хулиганство дебош нападение на копа

Источник: Сегодня

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