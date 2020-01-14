В Одессе полуголый мужчина бросался на прохожих с ножницами: фото и видео

Во время задержания мужчина пытался напасть на копов

Фото: Патрульная полиция

В Одессе полицейские задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножницами и попытался напасть на патрульных.

Мужчину поймали на улице Академика Королева. Инспекторы попытались поговорить с ним и успокоить, но в ответ последовала только агрессия. Мужчина попытался напасть на патрульных. Копы за считанные секунды его утихомирили и надели на него наручники.

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Позже на место прибыли врачи, которые госпитализировали дебошира.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали мужчину, который держал в страхе женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Он бил прохожих девушек в лицо прямо на улице. Дебоширу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

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