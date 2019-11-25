Во Львове на гололедице травмировались более 500 человек

В больницах оказались более 30 пациентов с тяжелыми переломами

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Во Львове из-за неожиданного прихода гололедицы травмы получили более полутысячи людей. Большинство из них, свыше 350, обратились в больницы 23 ноября.

Медики признались, что готовились к сезонному росту количества пациентов, однако в этом году показатели побили все рекорды. Среди потерпевших – в основном, люди преклонного возраста.

Кроме того, гололед парализовал и движение транспорта на дорогах Львовской области – машины слетали с трассы и создавали заторы. На протяжении выходных в областном центре и в целом по региону произошло 154 ДТП, один человек погиб и 12 были травмированы.

"Часть пациентов имели тяжелые травмы, которые нуждались в дальнейшем стационарном лечении. Более 30 пациентов были госпитализированы с переломами конечностей, а в большинстве это травмы, которые не нуждались в стационарном лечении. Это переломы мелких костей, а также множество ушибов, растяжения конечностей", – объяснил Александр Луговой, заведующий отделением неотложной помощи городской клинической больницы Львова.

Как сообщали новости "Сегодня", после недавних мороз в Украине немного потеплеет, хотя на западе, в частности во Львове, будет мокрый снег. Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в воскресенье.

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