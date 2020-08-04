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Во Львове на химзаводе произошел взрыв: есть ли опасность

4 августа, 08:44

Игорь Серов , Мария Дмитренко

К счастью, никто не погиб

На Львовском химзаводе произошел взрыв – взрывная волна выбила окна в здании.

"Взрыв на химзаводе произошел из-за нарушений технологической безопасности. Никто из людей не погиб, пожара не было, поэтому и необходимости задействовать технику у нас не было", – рассказал "Сегодня" сотрудник пресс-службы Львовского облуправления ГСЧС Игорь Курус.

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В эфире одного из украинских телеканалов заместитель начальника Сиховской пожарно-спасательной части Роман Типа заверил, что для людей никакой опасности нет.

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала теску, через это произошел взрыв. Сотрудниками ГСЧС были проведены замеры опасных химических веществ. Опасных веществ не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет", – сказал Роман Типа.

(Новость дополняется)

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безопасность взрыв Львов химзавод Львовская область
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