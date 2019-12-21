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Во Львове обстреляли пассажирский автобус

21 декабря, 13:20

По данным полиции, стрельба велась из пневматического оружия

/ Фото: Нацполиция

Во Львове под обстрел неизвестного злоумышленника попал пассажирский автобус. Как предварительно установили полицейские, выстрел по городскому транспорту был произведен из пневматического оружия.

"Сегодня, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около 7:35 на проспекте Красной Калины в пассажирский автобус был сделан выстрел. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Сиховского отдела полиции и работники других служб полиции Львовщины", – говорится в сообщении.

В результате выстрела шарик попал в боковое окно автобуса. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

В настоящее время стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, ранее полиция Киевской области сообщила подробности стрельбы в Вите-Почтовой под Киевом 16 декабря. В полиции подтвердили, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Источник: Сегодня

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