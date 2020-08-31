Во Львове от COVID-19 умерла директор детского садика

Заведующая полтора месяца была на больничном

Во Львове, где ранее COVID-19 обнаружили в мэрии, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла заведующая детским садом №163.

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Как сообщили на официальном сайте Львовского горсовета, женщина ушла на больничный еще в середине июля, и не контактировала ни с одним из сотрудников или посетителей учреждения.

"Заведующая детсадом № 163 заболела приблизительно 10 июля, и с того времени на работу не выходила, в контакте ни с кем не была (ни с сотрудниками, ни с детьми). Все это время она находилась в больнице", - рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования Львовского горсовета Леся Васюта.

В мэрии выразили соболезнования родным и близким умершей.

Напомним, недавно во Львове закрыли на карантин пять детских садов. Как правило, причиной становилось подтверждение инфекции у сотрудников заведений.

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Ранее во Львовской области умер глава центра первичной медицинской помощи, у которого подтвердили коронавирус.

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