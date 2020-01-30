Во Львове открылось первое украинское каннабис-кафе (видео)

Пока все удивлялись тому, что в Украине суд впервые оправдал мужчину за выращивание марихуаны, во Львове открыли первое в Украине кафе, где все с добавлением каннабиса. Конопля у двери, на стене и в меню. От кофе до выпечки – здесь все с каннабисом.

"Очень популярны кексы. Популярнее всего наливка", – отмечает барменша Валерия Прокопец.

Среди посетителей первого в Украине каннабис-кафе, кроме молодежи, много старших.

"Мы здесь недалеко работаем. Решили прийти, посетить, потому что бывали в Америке, в Штатах, где это все легализовано, и знаем, как оно там выглядит, хотели сравнить. Как львовянам коренным нам приятно, что у нас во Львове появился такое заведение", – говорит посетитель Игорь Кархут.

Идея открыть каннабис-кафе появилась у Марьяны два года назад. Заведение соответствует всем требованиям законодательства.

"Мы используем только коноплю, которая регламентирована и разрешена законодательством. Это многогранное растение, и скажем, наверное, одно из немногих, которые можно использовать от корней до семян, полностью, в хорошем смысле этого слова", – отмечает изобретательница и основательница бренда.

Для любителей сладкого в "кофешопе" большой выбор. Здесь зефир, пряники, птичье молоко и конфеты с коноплей.

Мария Чемеринская, совладелица, менеджер по развитию и коммуникациям заведения:

"Именно то, что у нас содержится конопля – это уже необычно. Гости по-разному на это реагируют. У нас очень вкусное пиво, ферментированная конопля, у нас камбуча идет, настоянная на листьях и на грибочке чайном. У нас идут наливки, настоянные на конопляном зерне".

Все продукты эксклюзивные, изготовленные под заказ. Кроме блюд и напитков можно приобрести конопляное масло, эко-посуду и даже косметику. Пока уникальное заведение – единственное в Украине. Однако владельцы не против расширять бренд.

Остается надеяться, что каннабис в Украине начнут больше использовать легально, чем нет. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Кривом Роге обнаружили комнату, полностью забитую коноплей. Мужчина сушил коноплю на полу, в поддонах и на веревках для белья.

А в Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так, новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами отправлял под видом торгового бренда, вкладывая рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

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