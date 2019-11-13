В Кривом Роге обнаружили комнату, полностью забитую коноплей: видео

Мужчина сушил коноплю на полу, в поддонах и на веревках для белья

Комнату, набитую коноплей, обнаружили в квартире Кривого Рога. 37-милетний местный житель хранил дома 23 килограммов марихуаны. Растения сушились на полу, в поддонах и на веревках для белья. Рядом нашли и 17 ящиков с готовым к употреблению каннабисом. Мужчина объяснил: всё растил и хранил для себя. За хранение щедрого урожая ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так, новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

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Но не только полиция борется с наркоторговлей в Украине. Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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