Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

В Кривом Роге обнаружили комнату, полностью забитую коноплей: видео

13 ноября, 17:31

Мужчина сушил коноплю на полу, в поддонах и на веревках для белья

Комнату, набитую коноплей, обнаружили в квартире Кривого Рога. 37-милетний местный житель хранил дома 23 килограммов марихуаны. Растения сушились на полу, в поддонах и на веревках для белья. Рядом нашли и 17 ящиков с готовым к употреблению каннабисом. Мужчина объяснил: всё растил и хранил для себя. За хранение щедрого урожая ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так, новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Реклама

Но не только полиция борется с наркоторговлей в Украине. Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

марихуана конопля Кривой Рог

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненноеДнепр
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собой
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собойДнепр
На Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девочку: задержан подозреваемый
На Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девочку: задержан подозреваемыйДнепр
В Днепре возле школы легковушка сбила ребенка на переходе
В Днепре возле школы легковушка сбила ребенка на переходеДнепр
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркетаДнепр
Вокруг Днепра строят Южный обход
Вокруг Днепра строят Южный обходДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...