В Украине суд впервые оправдал мужчину за выращивание марихуаны: подробности

Виталия Румянцева едва не осудили на семь лет

Фото: helsinki.org.ua

В Николаевской области Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева, который выращивал марихуану в лечебных целях. Об этом сообщили в Украинском Хельсинском союзе по правам человека.

Румянцева, несмотря на его инвалидность первой группы, судили два года. Мужчина мог загреметь за решетку на семь лет, но в дело вовремя вмешались правозащитники. Выяснилось, что мужчина курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. Румянцева сдал его сосед.

"17 декабря 2019 Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту", - рассказали в Хельсинском союзе.

Реклама

Отметим, что Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса. Сотни пациентов с таким же болевым синдромом добиваются права лечиться марихуаной.

Напомним, не так давно в Киеве состоялась акция сторонников "легалайза" – отмены уголовного преследования за потребление марихуаны в медицинских целях.

Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступала в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Ранее глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко дала комментарий "Сегодня" по поводу легализации марихуаны. По ее словам, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе. А в той поддержке среди украинцев, которая имеется, – очень много неоднозначностей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама