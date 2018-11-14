Во Львове открылся центр помощи новорожденным

Шанс на жизнь – выходить младенца весом 450 граммов теперь можно и во Львове. Там презентовали центр помощи новорожденным "Колыбель надежды".

Финансово поддержал центр фонд Виктора Пинчука – подарил сверхсовременную компьютерную аппаратуру на 6,5 миллионов гривен. Боксы, инкубаторы, лампы фототерапии, аппараты искусственной вентиляции легких – дорогостоящее оборудование помогает расширить профессиональные возможности медиков и внедрить новые технологии выхаживания детей, родившихся преждевременно.

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"Мы во всех регионах страны, во всех областях так или иначе открыли центры. И Львов, фактически, последний. По подсчету врачей, медиков, с помощью этих наших центров за эти 12 лет такая статистика: спасены примерно 45 тысяч жизней деток", – отметил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Напомним, в начале года мы писали о том, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. По данным Минздрава, украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.