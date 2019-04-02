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Во Львове полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей

Сегодня, 17:53

Львовские копы вместе с журналистами отлавливали нерадивых пешеходов

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В Харькове нашли новую улику в деле о зверском убийстве подростка. Фото: Нацполиция
Во Львове полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5aa/24f/5c45aa24f1c2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5aa/24f/5c45aa24f1c2b.jpg Запад Львовские копы вместе с журналистами отлавливали нерадивых пешеходов

В центре Львова сотрудники патрульной полиции провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей – вместе с журналистами копы показательно вышли на улицы, чтобы напомнить горожанам о соблюдении правил.

На центральном проспекте – четыре полосы и непрерывное движение, а рядом – остановка общественного транспорта, при этом до пешеходного перехода – 40 метров, но многие "срезают" дорогу, чтобы не терять времени.

На упреки патрульных нарушители реагировали по-разному: "Чего вы налетели, не к чему прицепиться? Пустите меня, потому что если сейчас случиться припадок, то вы получите! – Я не хочу говорить, вопросы есть? – Есть. – У меня нет к вам вопросов. – А у меня к вам есть".

В свою очередь, водители жалуются, что прохожие-нарушители создают аварийные ситуации.

"Я смотрю сюда, раз, а уже смотрю – тут человек. Ясно, что создает, очень опасно, и плюс отсюда легковушки едут значительно быстрее, чем всегда бывает. Я не знаю, что бы их научило", – возмутился водитель автобуса Олег Мельник.

В ходе облавы на таких нарушителей полицейские на протяжении часа остановили два десятка людей. Пенсионерам вынесли устные предупреждения, а остальных штрафовали на 51 гривню.

"Я не заметила, я себе шла по инерции, что пешеходный переход смотрела, что куча людей. Этих 51 гривня для вас что-то изменит? Изменит, больше не буду нарушать", – оправдывались пешеходы.

"Им постоянно мешают сумки в руках, торбы, кульки, это дополнительная зона риска, поскольку есть вероятность запутаться, и водители их тут не всегда могут видеть, поскольку они выбегают из-за транспорта. Когда человек агрессивен и не признает нарушения, и не понимает серьезности аварийной ситуации и ответственности водителя – мы доказываем такие случаи", – объяснила инспектор Патрульной полиции Анна Мороз.

Показательные рейды будут проводиться чаще, говорят копы. Ведь только с начала года во Львовской области при участии пешеходов произошло почти 100 аварий, в которых погибло 12 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег пешеход, Львов, полиция, нарушитель

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