Во Львове презентовали "пьяные" очки

Благодаря этим очкам люди могут почувствоваться себя пьяными без капли алкоголя в крови

Во Львове презентовали "пьяные" очки 2019-02-28T15:27:00+02:00 Запад Благодаря этим очкам люди могут почувствоваться себя пьяными без капли алкоголя в крови

Специальные очки тестировали на курсантах Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Полицейские таким образом показывают молодежи, насколько опасно управления навеселе.

"Это должно предостерегать всех участников дорожного движения к тому, чтобы не употреблять алкоголь", – рассказала "Сегодня" инспектор патрульной полиции Львовской области Марта Збышко.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей.

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