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Во Львове презентовали "пьяные" очки

Сегодня, 15:27

Благодаря этим очкам люди могут почувствоваться себя пьяными без капли алкоголя в крови

Во Львове презентовали "пьяные" очки Запад Благодаря этим очкам люди могут почувствоваться себя пьяными без капли алкоголя в крови

Во Львове презентовали очки, благодаря которым люди могут почувствовать себя пьяными без капли алкоголя в крови. Патрульные уверяют, что с их помощью трезвые лучше поймут всю опасность пьяного вождения.

Специальные очки тестировали на курсантах Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Полицейские таким образом показывают молодежи, насколько опасно управления навеселе.

"Это должно предостерегать всех участников дорожного движения к тому, чтобы не употреблять алкоголь", – рассказала "Сегодня" инспектор патрульной полиции Львовской области Марта Збышко.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

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Тег Львов, очки, патрульные, пьяное вождение

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