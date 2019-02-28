Во Львове презентовали "пьяные" очки
Благодаря этим очкам люди могут почувствоваться себя пьяными без капли алкоголя в крови
Специальные очки тестировали на курсантах Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Полицейские таким образом показывают молодежи, насколько опасно управления навеселе.
"Это должно предостерегать всех участников дорожного движения к тому, чтобы не употреблять алкоголь", – рассказала "Сегодня" инспектор патрульной полиции Львовской области Марта Збышко.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.
Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей.
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