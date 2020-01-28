Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Во Львове прохожий получил удар ножом в грудь

28 января, 12:03

Подозреваемый был оперативно задержан полицией

/ Фото: Нацполиция

Во Львове после уличного конфликта между двумя мужчинами один из них получил ножевой удар в грудь.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 27 января, около 19:30, в центре города – на улице Ференца Листа.

"Поступила информация о том, что неизвестный мужчина ударил ножом прохожего и сбежал. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и патрульные. За считанные минуты правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления", – говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемым оказался 44-летний львовянин, а пострадавшим – 37-летний житель Львова.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов нож драка

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
"Большая потеря для нас": в Ивано-Франковске попрощались с погибшей стюардессой МАУ (фото, видео)Запад
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...