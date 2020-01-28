Во Львове прохожий получил удар ножом в грудь

/ Фото: Нацполиция

Во Львове после уличного конфликта между двумя мужчинами один из них получил ножевой удар в грудь.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 27 января, около 19:30, в центре города – на улице Ференца Листа.

"Поступила информация о том, что неизвестный мужчина ударил ножом прохожего и сбежал. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и патрульные. За считанные минуты правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления", – говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемым оказался 44-летний львовянин, а пострадавшим – 37-летний житель Львова.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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