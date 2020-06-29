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Во Львове произошла массовая драка со стрельбой

29 июня, 03:13

Елена Вус Елена Вус

Полиция устанавливает причины потасовки

В ночь на 28 июня по улице Владимира Великого 53 во Львове произошла массовая драка. По словам свидетелей, в потасовке участвовали около 20 человек.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили у дома группу людей, между которыми продолжался спор, пишет местное издание Варта1.

Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта с целью самозащиты открыл стрельбу из пистолета. Парень ранил нападавшего.

Избитого парня и мужчину, которого он ранил, госпитализировали. На месте происшествия следователи изъяли гильзы из пистолета.

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На данный момент обстоятельства выясняются.

Ранее во Львове произошла массовая драка, в которой пострадали служащие Нацполиции.

Напомним, в ноябре во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

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