Во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков: что известно

Во Львове, где от коронавируса умерла врач, медиков начали тестировать на определение антител к COVID-19. По их результатам, в больнице скорой медицинской помощи инфекцию подхватили трое работников. Об этом рассказал директор по анестезиологической работе больницы скорой медицинской помощи Иван Миськив, сообщает "Суспільне".

"У четырех проводилось ПЦР-тестирование. Они перенесли заболевание в легкой форме. Еще трое – очевидно, перенесли сверхлегкую форму, потому что симптомов не было", – сообщил он.

Отметим, что методом иммуноферментного анализа обнаруживают, есть ли в организме вирус или антитела к вирусу.

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"Относительно иммуноферментного или ИФА – определяется, как организм борется с этим вирусом. То есть, если вирус антиген, то на него производится антитело, которое нейтрализует вирус. То есть производятся иммуноглобулины. Начиная с 4-5 дня можно определить иммуноглобулины M i G. Если определяются иммуноглобулины G, то это уже когда человек переболел", - рассказал заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса. В то же время, медик напомнил о необходимости строго придерживаться карантина, чтобы избежать "второй волны" заболевания.

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