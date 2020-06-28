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Во Львове пьяная компания напала на медиков "скорой"

28 июня, 21:15

Елена Вус Елена Вус

Полиция привлекла хулиганов к ответственности.

Во Львове ночью 28 июня семеро жителей города напали на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами. Полиция привлекла хулиганов к ответственности.

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Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Установлено, что семь человек (мужчины и женщины), львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Конфликт произошел 28 июня около двух часов ночи в одном из домов на улице Княгини Ольги", – говорится в сообщении.

Правоохранители составили на правонарушителей два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре – по ст. 178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один – по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

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Ранее в Кропивницком родственники пациента с подтвержденным коронавирусом напали на врача и угрожали ему физической расправой. Инцидент произошел в инфекционном отделении Центральной городской больнице.

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А в Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отняли у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.

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Львов медики врачи скорая помощь нападение

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