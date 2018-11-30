Во Львове пылал скоростной трамвай

Во Львове сегодня около восьми утра на улице Ивана Франко загорелся новенький трамвай "Электрон". Об этом сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич в Facebook.



"К нам сообщение о возгорании не поступала и наши подразделения на это происшествие не вызывались", – рассказали нашему сайту в ГСЧС Львовской области.

По всей вероятности, пожар потушили на месте с помощью подручных средств.

Напомним, не так давно во Львове трамвай совершил наезд на 42-летнюю женщину. Пострадавшей оказалась жительница села Бориня Турковского района, сейчас она в реанимации. Ей провели ампутацию правой ноги. ЧП произошло на улице Княгини Ольги, на конечной остановке трамвая №3 "Аквапарк".

Ранее во Львове трамвай не разминулся с пешеходом. Вагон, под управление 52-летней водительницы, наехал на 60-летнего пешехода.

Также мы писали, что скоростной львовский трамвай "Электрон" на новой сиховской линии, которую запускали с огромной помпой, попал в первое ДТП. Трамвайную линию, которую строили восемь лет, обошлась городу в 26 миллионов евро.