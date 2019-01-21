Во Львове ребенок отравился угарным газом
Также в больницу с отравлением попали двое взрослых
Во Львове на улице Сирка отравился угарным газом 10-летний ребенок. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Львовскую ГДКЛ.
Кроме этого на ул. Панчишина угарным газом отравились двое взрослых, которые были доставлены во Львовскую ОКБ и после прохождения барокамеры их отпустили домой. Квартира, где проживают пострадавшие, оборудована газовым котлом.
"В связи с перепадами атмосферного давления во время колебания температуры воздуха нарушается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, что негативно влияет на работу газового и печного оборудования. Поэтому во время ветреной погоды не рекомендуется использовать газовые отопительные приборы и колонки, у которых продукты сгорания отводятся в дымоходы, поскольку может возникнуть обратная тяга, и продукты сгорания попадут в помещение", – напоминают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
Также не рекомендуется использовать для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы, газовые кухонные плиты.
Напомним, недавно в Пустомытовском районе Львовской области отравились угарным газом три человека. Инцидент произошел в селе Сокольники Пострадавших в возрасте 15, 18 и 19 лет доставили в больницу.
Кроме того, в декабре во Львовской области жертвами газовой "атаки" стали шесть человек. Три человека в результате отравления погибли, еще трое, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу.
Ранее в квартире пятиэтажного дома в Кропивницком были найдены тела четырех человек человек. Как выяснилось, супруги и их дети отравились угарным газом. Погибших спасатели обнаружили 28 декабря после того, как их соседи сообщили, что семья долгое время не выходила из дома.
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