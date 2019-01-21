Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Западной Украины

Во Львове ребенок отравился угарным газом

Сегодня, 12:00

Также в больницу с отравлением попали двое взрослых

От угарного газа пострадали три человека
От угарного газа пострадали три человека. Фото: alau.kz
Во Львове ребенок отравился угарным газом //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/596/cde/5c4596cde446c.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/596/cde/5c4596cde446c.png Запад Также в больницу с отравлением попали двое взрослых

Во Львове на улице Сирка отравился угарным газом 10-летний ребенок. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Львовскую ГДКЛ.

Кроме этого на ул. Панчишина угарным газом отравились двое взрослых, которые были доставлены во Львовскую ОКБ и после прохождения барокамеры их отпустили домой. Квартира, где проживают пострадавшие, оборудована газовым котлом.

"В связи с перепадами атмосферного давления во время колебания температуры воздуха нарушается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, что негативно влияет на работу газового и печного оборудования. Поэтому во время ветреной погоды не рекомендуется использовать газовые отопительные приборы и колонки, у которых продукты сгорания отводятся в дымоходы, поскольку может возникнуть обратная тяга, и продукты сгорания попадут в помещение", – напоминают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Также не рекомендуется использовать для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы, газовые кухонные плиты.

Напомним, недавно  в Пустомытовском районе Львовской области отравились угарным газом три человека. Инцидент произошел в селе Сокольники Пострадавших в возрасте 15, 18 и 19 лет доставили в больницу.

Кроме того, в декабре во Львовской области жертвами газовой "атаки" стали шесть человек. Три человека в результате отравления погибли, еще трое, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу.

Ранее в квартире пятиэтажного дома в Кропивницком были найдены тела четырех человек человек. Как выяснилось, супруги и их дети отравились угарным газом. Погибших спасатели обнаружили 28 декабря после того, как их соседи сообщили, что семья долгое время не выходила из дома.

больница, угарный газ, львовская область, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове ребенок отравился угарным газом". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области легковушка слетела в кювет и врезалась в дерево: есть пострадавшие

Сегодня, 11:46

Пострадавших мужчин с травмами госпитализировали в больницу

В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 13:34

В крови мужчины обнаружили 1,57 промилле алкоголя

Количество пострадавших в пожаре в Куршевеле возросло

Вчера, 23:34

Пострадавших доставили в больницу вертолетом

Во Львовской области корпоратив закончился массовым отравлением: 11 человек обратились в больницу

Вчера, 09:51

Всем пострадавшим поставили диагноз "острая кишечная инфекция"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы