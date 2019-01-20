Во Львовской области корпоратив закончился массовым отравлением: 11 человек обратились в больницу
Всем пострадавшим поставили диагноз "острая кишечная инфекция"
Во Львовской области в городе Славское после корпоратива 11 человек с жалобами на плохое самочувствие обратились в больницу. Об этом сообщает областное управление Госпотребслужбы.
Было установлено, что происшествие случилось в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после корпоратива, организованного ІТ-компанией. Всего на мероприятие прибыли 41 человек, 11-12 января они завтракали и ужинали на территории отеля, а обедать ходили за пределы заведения.
Как отмечается, 13 января 11 людям стало плохо (повышение температуры тела до 38 градусов, рвота, тошнота, диарея, боли в животе) и они обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция.
Пострадавшие отказались от госпитализации и после оказания первой медпомощи разъехались по домам.
"Проведена внеплановая проверка ресторана гостиничного комплекса, внезапное обследование персонала. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки", - сообщили в Госпотребслужбе.
Ранее во Львовской области 25-летний парень был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. В больнице медики диагностировали ему ботулизм.
А в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Первые симптомы заболевания появились у мужчины через 15 часов после употребления продукта. Пострадавшего госпитализировали в КУЗ "Областная клиническая инфекционная больница" в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что делать при пищевом отравлении. Стоить отметить, что если человек отравился некачественной пищей, первые признаки интоксикации обычно появляются через 2-4 часа после еды.
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