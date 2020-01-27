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Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину

27 января, 18:46

Молодой человек вернулся из Китая, где учится в университете

Во Львове госпитализировали мужчину с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Парень, который учится в китайском университете, вернулся в Украину утром 27 января.

Как сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Олег Когут журналистам местного телеканала, у молодого человека – кашель, насморк и температура.

Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. Также устанавливают лиц, которые могли с больным контактировать в пути, чтобы проверить состояние их здоровья. Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова.

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Ранее в Украине расследовали три случая заболевания с подозрением на коронавирус, два из которых были подтверждены. Относительно третьего человека эпидемическое расследование продолжается.

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27 января в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Однако коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.

Напомним, ранее стало известно об уловках мошенников, продающих в Украине "вакцину" от опасной новой болезни: сайт "Сегодня" призывает соблюдать осторожность и не поддаваться на уловки проходимцев в интернете.

Информацию о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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