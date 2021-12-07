Во Львове сильный снегопад разрушил бывший супермаркет – фото, видео

Во Львове уже начались первые неприятности от сильного снега – от тяжести осадков обвалилось здание

Во Львове из-за снега обвалилось здание / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на улице Каховской, 34 из-за снега обрушилось здание, в помещении которого ранее был супермаркет. Крыша не выдержала веса снега и обвалилась.

Об этом сообщили на сайте "Варты Львова".

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Обвал случился вечером 6 декабря. Крыша была без дополнительных опор, поэтому и не выдержала слоя снега. Сейчас на месте остались одни руины.

Фото: "Варта Львов"

Отмечается, что на момент обвала, здание уже давно не использовалось.

Фото: "Варта Львов"

Все металлические конструкции неизвестные забрали на металлолом, поэтому крыша держалась только на стойках, приваренных к конструкции потолка.

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Что было на этом месте?