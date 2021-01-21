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Во Львове собаку привязали к столбу и оставили на морозе: с животным была записка (фото)

21 января, 15:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Волонтеры спасли собаку

Во Львове мужчина привязал собаку к столбу и оставил одну на морозе. Вместе с животным была записка о том, что животное "отдают в добрые руки". На холоде собака простояла сутки, пока неравнодушные люди ее не спасли.

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Об этом написал волонтер и зоозащитник Игорь Сайко в Facebook.

В оставленной записке говорилось, что хозяин отдает Звезду "в добрые руки" и четвероногая очень ласковая и имеет все прививки. Привязанное к столбу возле ТРЦ животное постоянно лаяло, поэтому люди и подняли шум.

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Несмотря на то, что в "письме" указано, что Звезда не кусается, волонтерам было сложно к ней подойти. Собака первое время не подпускала к себе никого.

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"Относительно "не кусается", оказалось, что не совсем так. Виталий, Оксана, Иван – искусанные. Меня Звезда пожалела. (...) Но собака у нас! К вечеру уже немного успокоилась. Не бросалась. Немного подрыкивала. Но уже аккуратно со стороны или со спины подходила нюхать, знакомиться", – рассказал Сайко.

Напомним, ранее в Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам.

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Кроме того, в Киеве спасли котенка из замурованного подвала.

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Львов собака спасли животное
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