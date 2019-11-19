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Во Львове соседи призывника избили военкома

19 ноября, 11:13

Сотрудники военкомата пришли домой к призывнику, чтобы вручить повестку

Фото: The Sumy Post

Фото: The Sumy Post

Во Львове мужчины напали на сотрудника военкомата, чтобы спасти своего знакомого от призыва. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного военного комиссариата.

Инцидент случился в Сыховском районе Львова. Один из призывников не появлялся в комиссариат для прохождения службы. Чтобы вручить повестку парню, сотрудники пришли к нему домой.

Военком сказал призывнику собрать вещи и последовать за ним. Тот пошел в квартиру якобы выполнять приказ. Однако парень позвонил своим друзьям, которые живут этажом выше. Сосед, который спустился, был пьян и предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу.

Спускаясь по лестнице, мужчина начал бить руками в лицо офицера. После того, как военнослужащий потерял равновесие, злоумышленник продолжил наносить удары ногами в голову. Потом к драке присоединился еще один знакомый из той же квартиры третьего этажа.

Во время избиения проезжал патруль полиции. Увидев его, обидчики скрылись в квартире и продолжали угрожать из окна жилища.

"Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и в 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно, угрозы жизни и здоровью нет", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове военные комиссары пытались забрать в военкомат молодого парня просто с улицы. А когда их начали снимать на телефон, еще и разбили его.

Как сообщалось, в Херсоне на проходной местного завода сотрудники военкомата устроили облаву на призывников.

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