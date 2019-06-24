Просто с улиц забирают ребят в военкоматы в Харькове: что грозит охотникам за призывниками

Адвокаты советуют сразу звонить в полицию

В Харькове военные комиссары пытались забрать в военкомат молодого парня просто с улицы. А когда их начали снимать на телефон, еще и разбили его. Кто помешал военным забрать парня и что им теперь грозит?

На видео четверо военных комиссаров прячутся в машине от блогеров. Те убеждают – приехали защитить парня, которого военные якобы схватили прямо посреди парка.

Именно по этой дороге горожане идут от метро. И поток людей небольшой, и рядом завод и несколько кафе, которые не работают. Звать на помощь некого.

Михаил Хомич говорит: возвращался домой, как неожиданно из машины вышли мужчины в гражданской одежде, представились военными и обступили его.

"Они начинают приближаться ко мне. Четверо лиц. Вот здесь и здесь. И они идут на меня. В этот момент я побежал в эту сторону. Там я вызывал полицию. В то время, когда вызывал, они не спеша приближались. Следующим звонком я вызвали брата", – рассказывает парень.

Брат прибежал через несколько минут. Стал снимать военных на телефон, но те разбили аппарат, рассказывает Михаил. Тогда братья позвали местных блогеров.

"К сожалению, пока это не попадает в сеть и не набирает резонанса, люди остаются обиженными, остаются один на один со своими проблемами. К сожалению, мы видим на протяжении многих лет этот беспредел", – говорит блогер Виталий Бойченко.

Задерживать Михаила военные не имели никакого права. Парню 26 лет, учится на анестезиолога. Служить не может – у него порок сердца. Это все указано в военном билете, который всегда носит с собой.

"Я ношу с собой, поскольку видел ролики, видел новости, какие незаконные действия осуществляет военкомат. Это я ношу для того, что предъявить его в законном порядке", – признается Михаил.

Полиция открыла дело о превышении служебных полномочий военными. В том числе и из-за разбитого телефон.

"В этом и заключается сейчас один из аспектов превышения, то что они пытались забрать телефон. Никаких телесных повреждений на момент его пребывания в Слободском отделе полиции не было", - говорит временно исполняющий обязанности начальника Слободского отдела национальной полиции Харькова Павел Калган.

Служебную проверку начали и в военкомате. Это уже третий подобный случай за весенний призыв, признаются военные. Обещают – за этот незаконный рейд комиссаров минимум лишат зарплаты.

"Если говорить о предупреждении о неполном служебном соответствии, то 80% месячной зарплаты, указанные военнослужащими, если оно будет доказано, не получат", – отметил председатель областного харьковского военкомата Юрий Калгушкин.

А вот харьковские юристы подсчитали: к ним обращалось минимум двести молодых ребят. Всех их ловили прямо на улице и насильно увозили в военкомат. Но после вмешательства адвокатов – отпускали.

"Если вас незаконно задержали, первое – вызывайте полицию и вызывайте, лучше всего адвоката, который поможет вас защитить", - говорит юрист Роман Чумак.

Военные тем временем отчитываются – весенний призыв закончится в это воскресенье. И план они уже выполнили.

Напомним, харьковская полиция завела дело на "охотников" за призывниками. С сотрудниками военкомата разобралась и "группа поддержки" призывника.

Как сообщалось, в Херсоне на проходной местного завода сотрудники военкомата устроили облаву на призывников.

Также мы сообщали, что в рамках весеннего призыва планируется отправить в армию около 19 тысяч юношей.

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