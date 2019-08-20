Во Львове стоматологи помогают собакам и кошкам

Коммунальный стоматологический кабинет для кошек и собак открыли во Львове. Здесь принимают не только домашних любимцев, но и бездомных животных.

У врачей уже очередь из пациентов. Одного из них – собаку по кличке Ника, привезли из приюта. Ей полтора года, и на осмотре животному немного страшно, но собака послушно показывает зубы врачу.

"У собаки небольшие отложения камня на зубах, очень незначительные, но лучше снять его сейчас, чем допустить развитие патологии", – говорит стоматолог.

После осмотра – анестезия и инкубация.

"Стоматолог во время чистки зубов использует довольно много воды и с помощью инкубации мы изолируем дыхательные пути и снижаем, или вообще убираем риск того, что животное задохнется", – объясняет

анестезиолог.

Дальше – чистка зубов. Во время процедуры анестезиолог контролирует сердцебиение Ники. Длится чистка 15 минут. Результат заметен сразу.

"Осмотр у стоматолога нужно проводить как минимум раз в полгода. Мы работаем с котиками и собачками, также имеем опыт работы с медведями, тиграми и каракалами", – говорит ветеринар Василий Захарчук.

Обычная чистка зубов стоит 250 гривен, стоимость анестезии рассчитывают отдельно. А еще здесь ставят пломбы, лечат каналы, вырывают зубы и даже сравнивают прикус.

Стоматология для животных в Львове уже стала довольно популярной. Ежедневно в кабинете принимают до десяти пациентов. После Ники на очереди – собака Амиго.

"Псу пять лет. За это время накопился зубной камень, налет. Мы понимаем, что это портит собаке зубы, также из-за этого может быть не очень приятный запах и различные инфекции. Кроме того, мы знаем, что здесь это делается максимально безболезненно для собаки, под анестезией, именно поэтому и пришли сюда", – говорит хозяйка собаки Юлия Сенишин-Кметь.

Открыть этот стоматологический кабинет решили полтора года назад. Еще месяц его тестировали.

"Часто люди игнорируют такие процедуры, как чистка зубов, как осмотр зубов, и потом это выливается в очень тяжелые проблемы со здоровьем животного. Мы давно уже поняли, что нужен врач-стоматолог, который сможет профессионально выполнять эту работу", говорит директор коммунального предприятия "ЛЕВ" Оксана Кошак.

Ранее мы выяснили, на чем специализируются врачи Турции и что в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама