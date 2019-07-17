Европейцы выстраиваются в очереди к украинским стоматологам

Иностранцам нравится лечиться в Украине

Андреевская церковь, Золотые Ворота, киевский фуникулер. В путеводителях для иностранцев список памятников давно не менялся, но возможно время его обновить? Туристической Меккой может стать кабинет стоматолога.

Экономные европейцы делают кассы украинским дантистам. Теперь едут не только от нас к ним: делать губы, прививки, лечить онкологию, но и – от них к нам. Пока мы чихвостим в хвост и гриву украинских врачей, туристы со всего мира выстроились к ним в очереди. Украина в этом году неожиданные стала местом медицинского паломничества.

Мы привыкли критиковать отечественную медицину, а к врачам обращаться, когда совсем припечет. А вот иностранцы все чаще выбирают украинские клиники: за качество и низкие – по сравнению с другими странами – цены.

Например, самый простой зубной имплантат в Америке стоит 1000 долларов, у нас – 160. Протезирование тазобедренного сустава в Германии обойдется в 14 000 долларов, в частной украинской клинике - в 4000. Избавиться от варикоза у нас можно за тысячу долларов, за рубежом операция обойдется в три тысячи.

Что чаще всего едут лечить в Украину? По данным ассоциации медицинского туризма, 57% иностранцев привлекают наши клеточные технологии, репродуктивная медицина, кардиохирургия, пластическая хирургия и ортопедия; 25% выбирают санаторно-курортное лечение; 18% обращаются к украинским стоматологов и офтальмологов.

"В Украине очень много неплохих технологий. Например, есть технология по искусственному оплодотворению. Она считается одной из лучших в Европе. В Украине разрешены стволовые клетки. В Европе они запрещены. Имплантация зубов сегодня в Украине делается на самом высоком уровне. Так же, как в Германии, как в Соединенных Штатах, у нас стоматология – действительно очень развита", – отмечает Михаил Радуцкий, президент частной клиники.

То, что украинские врачи могут дать фору зарубежным, теперь наверняка знает блогер Ольга. Когда она жила в Японии, чуть было не лишилась зуба.

"Японский дантист сказал, что зуб нужно вырывать. Я попросила поставить мне временную пломбу, так как я знала, что скоро лечу в Украину и лучше я уже здесь проконсультируюсь со своим стоматологом. Стоматолог поставил пломбу, меня ничего не тревожит больше. Хорошо, что я тогда не послушала японского врача и не вырвала этот зуб", – делится она.

По наблюдениям Ольги, японцы предпочитают зубные импланты и не гнушаются металлическим покрытием.

Еще девушку удивило лечения простуды в далекой стране. Прописанное жаропонижающее ей не помогало из-за слабой концентрации действующих веществ.

"У меня три дня после посещения врача держалась высокая температура. Я просто психанула, выпила какой-то украинский чай от простуды. На следующий день проснулась и чувствовала себя абсолютно готовой идти на работу. Японцы предпочтут неделю медленно умирать, мучиться от температуры, но зато они знают, что это очень щадящий препарат. И в то же время, они ходят в офис, они не берут больничный", – рассказывает она.

Среди преимуществ японской медицины Ольга называет обязательные ежегодные профосмотры. Сложные болезни там быстро выявляют и лечат.

"Украина пасет задних – особенно в онкологии. И там действительно, когда есть возможность лечиться за границей, то люди, которые находят возможность или через благотворителей, или за собственные средства – они едут", – говорит эксперт.

Украинцы едут за границу и за другими медицинскими услугами. И одних только денег и желания не всегда достаточно.

Юлиана – из тех мам, кто поддерживает прививки: в Украине сделала дочери все необходимые. А вот чтобы защитить ребенка от возбудителя менингита типа В, пришлось ехать в Европу: в нашей стране вакцина от этой инфекции не зарегистрирована. Польскую клинику подыскали заранее.

"Нас встретили на ресепшене, проверили паспорта, карту вакцинации. У нас она международная, там латыни записаны все предыдущие прививки. Осмотр врача – он посмотрел ребенка, что ребенок здоров. Точно как у нас. Сделали вакцину. Цена около 100 евро получается", – рассказывает женщина.

Повторная вакцинация должна была состояться через два месяца. На этот раз семья решила сделать прививки в Италии во время отпуска. Больницу искали на месте, потому заблаговременно договориться не получилось.

"Нам отказывали из-за того, что мы туристы. Мол, вы туристы, почему вы не делаете в Украине? Я объясняю, что у нас она не зарегистрирована. Так езжай в Польшу во второй раз. Вы же в Польше первую делали. Но мы уже здесь, сделайте, ну какая вам разница? Нет. Вот вы туристы, были бы эмигрантами, мы бы вам сделали", – говорит Юлиана.

Медицинские туристы из Украины объездили несколько итальянских клиник, прежде чем нашли частного врача, который согласился на процедуру.

По словам женщины обошлось это где-то в два с половиной раза дороже, чем в Польше.

В основном украинцы за рубежом лечатся за свой счет. Так же, как и иностранцы – в наших клиниках. Преградой внутреннему медицинскому туризму становится отсутствие страхования ответственности врачей.

"Может быть врачебная ошибка, может быть какое-то осложнение. И на западе врач не может прикоснуться к больному, если у него нет страховки", – объясняет эксперт.

Каждый иностранец оставляет в украинской больнице не менее двух – двух с половиной тысяч долларов. За год получается 125 миллионов от 62 тысяч медицинских туристов. Эта прибыль измерялся бы миллиардами, если бы с отечественными клиниками начали сотрудничать международные страховые компании. В борьбе за иностранных пациентов Украине пока проигрывает остальным европейским странам, хотя качеством многих медицинских услуг не уступает.

Ранее мы выяснили, на чем специализируются врачи Турции и что в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию.

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