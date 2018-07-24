Во Львове трое американцев и украинка отравились угарным газом

Во львовской квартире четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"23 июля поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Шевченковский район) отравились угарным газом четыре человека", – говорится в сообщении.

В результате отравления в больницы попали: жительница Днепра 1956 года (8% карбоксигемоглобина), гражданка США 1982 года рождения и две девушки 2006 и 2010 года рождения.

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Детей госпитализировали в больницу "Охматдет". Количество карбоксигемоглобина в их организмах устанавливается.

Отмечается, что в квартиру, в которой произошло отравление, перекрыли подачу газа, а причину отравления будут устанавливать.

Ранее во Львове на ул. Клепаровской отравились угарным газом двое граждан Республики Беларусь. 22-летняя иностранка приехала во Львов с 21-летним товарищем. Они вместе путешествовали и снимали квартиру.

А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.