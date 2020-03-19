Во Львове вопреки карантину у визовых центров собрались огромные очереди: видео

Несмотря на карантин, у визовых центров собрались толпы людей

Во Львове перед визовыми центрами, несмотря на объявленный карантин, собрались сотни людей, причем маски на лица надели лишь единицы.

Об этом в своем Facebook сообщил львовский бизнесмен Владимир Пекарь.

"Визовые центры на карантин не идут???? Если составить админпротоколы на этих людей, то можно будет за эти деньги купить несколько машин скорой помощи. 19.03.2020", - написал он.

Также мужчина снял на видео происходящее в городе – на ролике можно увидеть, как сотни людей собрались в очередях у визовых центров.

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В свою очередь, многие львовяне поддержали негодование бизнесмена и задались вопросом, как можно остановить вирус, если многие относятся к карантину настолько легкомысленно.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области медики проверяют на коронавирус 26 человек.Их анализы направили в Киев и ожидают получения результатов.

Кроме того, стало известно о том, как переносят коронавирус пациенты в Черновцах. В их числе также оказались и дети.

Также смотрите, как полиция ловит нарушителей карантина:

Видео: Нацполиция

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