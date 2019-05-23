Во Львове выбирали самого быстрого кельнера

Лучшим из сорока оказался 20-летний Андрей Швец

Внимательно слушать и быстро бегать – во Львове выбирали быстрейшего официанта. За это звание на глазах у львовян и туристов под открытым небом соревновались 40 официантов. Среди них и ребята, и девушки от 18 до 35 лет.

К примеру, Настя работает даже в профессиональный праздник. В футболке и удобных штанах, на ногах – кроссовки.

"Нет, здесь с каблуками трудно, реально – ноги сломаешь. Рекорд у меня был намотан – 26 километров в день", – говорит Анастасия Воронина.

После работы – на гонки официантов. Среди почти 40 смельчаков и здесь выбирают быстрейшего.

"По полчаса каждый день кручу поднос на пальце, шучу... Работа каждый день кельнером – это и есть подготовка к такому виду соревнований", – говорит Денис Кравченко, официант.

Гонки официантов во Львове проходят уже в шестой раз.

"Идея родилась, когда город предложил популяризировать эту профессию, поскольку она очень важна, она создает бренд нашего города. Официанты из года в год участвуют – им нравится", – рассказывает Оксана Емец, соорганизатор соревнований.

Соревновались в три этапа. На скорость – бег с подносом. Во второй тур вышли только шестеро. Последний этап – на ловкость. В финале оказались трое ребят. Формируют салфетки, разливают вино и через всю площадь Рынок до финиша бегут с четырьмя тарелками. Лучшим оказался 20-летний Андрей Швец. Говорит – в профессии несколько месяцев, это как подработка.

"Кофе выпил просто утром, все, я не готовился, но имел преимущество – я высокий, бегаю быстро", – говорит Андрей Швец, победитель.

Все трое получили сертификаты на технику. После совместного фото – снова в кофейни, но уже праздновать.

"Завтра на работу. А куда денусь, деньги сами себя не заработают", – резюмирует победитель.

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