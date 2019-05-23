Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове выбирали самого быстрого кельнера

23 мая, 13:52

Лучшим из сорока оказался 20-летний Андрей Швец


Внимательно слушать и быстро бегать – во Львове выбирали быстрейшего официанта. За это звание на глазах у львовян и туристов под открытым небом соревновались 40 официантов. Среди них и ребята, и девушки от 18 до 35 лет.

К примеру, Настя работает даже в профессиональный праздник. В футболке и удобных штанах, на ногах – кроссовки.

"Нет, здесь с каблуками трудно, реально – ноги сломаешь. Рекорд у меня был намотан – 26 километров в день", – говорит Анастасия Воронина.

После работы – на гонки официантов. Среди почти 40 смельчаков и здесь выбирают быстрейшего.

"По полчаса каждый день кручу поднос на пальце, шучу... Работа каждый день кельнером – это и есть подготовка к такому виду соревнований", – говорит Денис Кравченко, официант.

Гонки официантов во Львове проходят уже в шестой раз.

"Идея родилась, когда город предложил популяризировать эту профессию, поскольку она очень важна, она создает бренд нашего города. Официанты из года в год участвуют – им нравится", – рассказывает Оксана Емец, соорганизатор соревнований.

Соревновались в три этапа. На скорость – бег с подносом. Во второй тур вышли только шестеро. Последний этап – на ловкость. В финале оказались трое ребят. Формируют салфетки, разливают вино и через всю площадь Рынок до финиша бегут с четырьмя тарелками. Лучшим оказался 20-летний Андрей Швец. Говорит – в профессии несколько месяцев, это как подработка.

"Кофе выпил просто утром, все, я не готовился, но имел преимущество – я высокий, бегаю быстро", – говорит Андрей Швец, победитель.

Все трое получили сертификаты на технику. После совместного фото – снова в кофейни, но уже праздновать.

"Завтра на работу. А куда денусь, деньги сами себя не заработают", – резюмирует победитель.

Ранее сообщалось, что  жители Черновицкой области праздновали Мэрцишор.В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветков из белых и красных ниток. Украшение, как и праздник, называется мэрцишором.

Также мы писали, что в Ужгороде создали наибольший в Украине городок писанок. Пасхальные деревья украсили тысячами таких. Все выполнены в разных техниках. А разрисовали их школьники области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, праздник, соревнования, официант

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове выбирали самого быстрого кельнера". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День морской пехоты: первые лица страны выразили бойцам поздравления

Сегодня, 11:55

Первые лица страны выразили свои поздравления морпехам

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 15:39

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 мая в истории

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 17:53

Узнайте, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

День журналиста в Украине: история и значение праздника

Вчера, 14:47

Узнайте, когда День журналиста празднуется в Украине в 2019 году

Почему нельзя кипятить воду дважды?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

К.Роналду: «Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины»

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

У Семина прекрасный шанс третий год подряд закончить с трофеем

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь