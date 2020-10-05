Во Львове взорвалась квартира в многоэтажке (видео)

В одном из многоэтажных домов Львова произошел взрыв. Причиной взрыва стала неизвестная химическая смесь. Рвануло в прямо квартире – там вылетели стекла и двери и начался пожар.

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23-летний владелец квартиры на момент взрыва находился дома один. В результате взрыва 50% его тела обожжено. Никто из соседей не пострадал. Трещин в доме не обнаружили. А вот что именно взорвалось, будет выяснять полиция.

Напомним, ранее мы писали о том, как в самом центре Харькова прогремел взрыв. Позже выяснилось, что 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

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А еще позже оказалось, что подорвавший себя харьковчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов и оружия. В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили три рации Kenwood и два зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, шесть глушителей к оружию, два оптических прицела к винтовке, два корпуса гранаты РГД-5 и корпус Ф-1, две дымовые гранаты РДГ-2Б, около 2400 патронов и многое другое.

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