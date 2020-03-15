Во Львове закроют магазины: что будет работать

Ограничительные меры коснутся также всех заведений общественного питания

В понедельник, 16 марта, во Львове, где мужчинам временно запретили присутствовать на родах, планируют принять решение о закрытии всех учреждений торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

Об этом сообщил мер Львова Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все учреждения торговли. Кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайными ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", – написал Садовый на своей страничке в Facebook.

Реклама

По его словам ограничительные мера коснутся также всех заведений общественного питания.

Кроме того, он сообщил, что во вторник, 17 марта, планирует созвать внеочередное заседание Львовского горсовета, во время которого планируют рассмотреть "существенное увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мероприятий для противодействия распространению заболеваний, вызванных коронавирусом".

В тренде Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

Напомним, что Кабинет министров принял решение о введении карантина по всей стране.

Во Львове власти объяснили подробности карантинных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, введенных в городе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама