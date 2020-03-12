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Карантин в Украине: что не работает во Львове

12 марта, 14:53

Руслан Ровик

В мэрии города рассказали, какие учреждения приостановят работу на время карантина

Во Львове власти объяснили подробности карантинных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, введенных в городе.

Как сообщили в мэрии, была приостановлена работа в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного образования, художественных и спортивных школах всех типов и форм собственности.

"По информации департамента развития Львовского городского совета, было приостановлено обучение в школах искусства и музыкальных школах. Приостановлено внешкольное образование во всех городских учреждениях культуры", – говорится в сообщении.

При этом в обычном режиме будут работать библиотеки и музеи, а также городской молодежный центр.

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В театрах, концертных залах и Органном зале возможно проведения мероприятий в случае, если в них участие принимают до 200 человек.

Кроме того, было приостановлено проведение массовых мероприятий – более 200 человек – в помещении или на улице.

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В мэрии подчеркнули, что руководителям торговых сетей, торгово-развлекательных центров было рекомендовано: не допускать к работе сотрудников с признаками простуды; обеспечить обработку помещений антисептическими средствами; обеспечить разъяснительную работу среди сотрудников по предотвращению заболевания; усилить дезинфекционный режим.

Напомним, что Кабинет министров принял решение о введении карантина по всей стране.

Позже стало известно о решении мэра Харькова Геннадия Кернеса о введении превентивных мероприятий в городе: будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры, а вот прекращать занятия в школах и закрывать детские сады не будут.

В свою очередь, Министерство здравоохранения одним из ключевых приоритетов нового руководства назвали защиту украинцев от инфекционных болезней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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