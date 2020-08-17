Во Львове женщина дважды сбила пешехода на остановке: видео

Водитель заявила, что авто было неисправно

Во Львове водитель легковушки съехал с дороги на тротуар и на остановке общественного транспорта дважды сбила женщину-пешехода.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на остановке возле памятника Королю Данилу.

На кадрах видно, как после столкновения женщину на метр отбросило вперед, она не могла самостоятельно подняться. Автомобиль сперва остановился, но потом снова начал двигаться и еще раз совершил наезд на пешехода и въехал в киоск.

Правоохранителям водитель объяснила, что автомобиль был неисправен, поэтому она не справилась с управлением.

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Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

Видео: Facebook/Екатерина Рыбий

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло ДТП с участием полицейского – правоохранитель за рулем легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии. Мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой.

Также напомним, в Днепре водитель ВАЗа сбил человека, затащил его в машину и сбежал. Полиции о происшествии сообщили очевидцы.

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