Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове женщина дважды сбила пешехода на остановке: видео

17 августа, 10:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель заявила, что авто было неисправно

Во Львове водитель легковушки съехал с дороги на тротуар и на остановке общественного транспорта дважды сбила женщину-пешехода.

Реклама

Соответствующее видео опубликовала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на остановке возле памятника Королю Данилу.

На кадрах видно, как после столкновения женщину на метр отбросило вперед, она не могла самостоятельно подняться. Автомобиль сперва остановился, но потом снова начал двигаться и еще раз совершил наезд на пешехода и въехал в киоск.

Правоохранителям водитель объяснила, что автомобиль был неисправен, поэтому она не справилась с управлением.

В тренде
Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников
Реклама

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

Видео: Facebook/Екатерина Рыбий

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло ДТП с участием полицейского – правоохранитель за рулем легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии. Мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой.

Также напомним, в Днепре водитель ВАЗа сбил человека, затащил его в машину и сбежал. Полиции о происшествии сообщили очевидцы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Львов водители полиция Западная Украина пешеходная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
На границе с Венгрией образовались огромные очереди: что происходит на КПП
На границе с Венгрией образовались огромные очереди: что происходит на КППЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять