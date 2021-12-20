Во Львовский горсовет ворвался мужчина с пистолетом

Львовские правоохранители выясняют, почему вооруженный мужчина пришел в горсовет. Сейчас он задержан

Полиция задержала вооруженного мужчину в горсовете Львова / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове в понедельник, 20 декабря, мужчина с оружием ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны во Львовской области.

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Отмечается, что в городском совете Львова сработал сигнал "Тревога". На месте полицейские нашли и задержали мужчину, который зашел в помещение с оружием.

"Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Задержанным оказался житель Львова, 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все детали инцидента.

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В Украине все больше нелегального оружия

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала российской агрессии в стране было около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

В Украинской ассоциации владельцев оружия считают, что с тех пор этот показатель вырос до 5 млн – это и пистолеты Макарова, и ТТ, и автоматы Калашникова различных модификаций.