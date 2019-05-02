Во львовском музее тоталитарных режимов "Территория террора" пройдут ночные экскурсии

Участники такой экскурсии узнают историю львовского гетто и советской пересыльной тюрьмы № 25

Фото: Facebook

Во Львове 17-19 мая в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" в рамках проведения Международного Дня музеев пройдут дни открытых дверей и ночные экскурсии музейным комплексом.

С 10.00 до 20.30 гости смогут осмотреть обновленную выставку "Лагерь принудительных работ "Яновская"- индустрия террора". Выставка создана к 75 годовщине ликвидации Львовского гетто и лагеря принудительных работ "Яновская". Это первая попытка представить малоизвестную историю лагеря.

"Главная идея – дать возможность посетителям самостоятельно узнать о трагических событиях в лагере через фотографии, иллюстрирующие различные аспекты лагерной жизни, а также уникальные аудио- и видеозаписи показаний бывших заключенных и их преследователей. Важной частью экспозиции является пули, гильзы, куски колючей проволоки и другие предметы, обнаруженные в "Долине смерти" – месте массовых убийств заключенных лагеря", – сообщают организаторы.

Кроме этого, представлены музейные реконструкции одежды – униформа немецкого эсэсовца из лагерной охраны и одежда заключенного. Также в обновленной выставке представлена запись мелодии "Танго смерти", которую исполнял оркестр лагеря. Мелодия воссоздана по сохранившимся нотам бывшего узника лагеря Богдана Коха.

А 17, 18 и 19 мая, в 21.00 состоятся ночные экскурсии музейным комплексом "Территория террора". Участники экскурсии узнают историю создания музея, львовского гетто и советской пересыльной тюрьмы № 25. А шум поездов, проезжающих мимо музея, освещение с наблюдательных вышек создаст условия для глубокого осознания трагических событий прошлого.

Вход свободный. Регистрационная форма (обязательно): https://forms.gle/dgtS6fY9ZxJ16Taw9

Ранее мы рассказывали об историческом музее во Львове.

Оказывается, в городе работает больше сорока музеев, посещение которых – "огромная добыча" для любителей новых впечатлений. Один из таких – львовский государственный природоведческий музей.

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