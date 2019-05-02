Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во львовском музее тоталитарных режимов "Территория террора" пройдут ночные экскурсии

2 мая, 06:55

Участники такой экскурсии узнают историю львовского гетто и советской пересыльной тюрьмы № 25

Фото: Facebook

Во Львове 17-19 мая в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" в рамках проведения Международного Дня музеев пройдут дни открытых дверей и ночные экскурсии музейным комплексом.

С 10.00 до 20.30 гости смогут осмотреть обновленную выставку "Лагерь принудительных работ "Яновская"- индустрия террора". Выставка создана к 75 годовщине ликвидации Львовского гетто и лагеря принудительных работ "Яновская". Это первая попытка представить малоизвестную историю лагеря.

"Главная идея – дать возможность посетителям самостоятельно узнать о трагических событиях в лагере через фотографии, иллюстрирующие различные аспекты лагерной жизни, а также уникальные аудио- и видеозаписи показаний бывших заключенных и их преследователей. Важной частью экспозиции является пули, гильзы, куски колючей проволоки и другие предметы, обнаруженные  в "Долине смерти" – месте массовых убийств заключенных лагеря", – сообщают  организаторы.

Кроме этого, представлены музейные реконструкции одежды – униформа немецкого эсэсовца из  лагерной охраны и одежда заключенного. Также в обновленной выставке представлена  запись мелодии "Танго смерти", которую исполнял оркестр лагеря. Мелодия воссоздана по сохранившимся нотам бывшего узника лагеря Богдана Коха.

А 17, 18 и 19 мая, в 21.00 состоятся ночные экскурсии музейным комплексом "Территория террора". Участники экскурсии узнают историю создания музея, львовского гетто и советской пересыльной тюрьмы № 25. А шум поездов, проезжающих мимо музея, освещение с наблюдательных вышек создаст условия для  глубокого осознания трагических событий прошлого.

Вход свободный. Регистрационная форма (обязательно): https://forms.gle/dgtS6fY9ZxJ16Taw9

Ранее мы рассказывали об историческом музее во Львове.

Оказывается, в городе работает больше сорока музеев, посещение которых – "огромная добыча" для любителей новых впечатлений. Один из таких – львовский государственный природоведческий музей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выставка, Львов, музей, террор

Вы сейчас просматриваете новость " Во львовском музее тоталитарных режимов "Территория террора" пройдут ночные экскурсии". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые в Украине: во Львове снесли дом, построенный с нарушениями

26 апреля, 13:21

Теперь осталось только убрать строительный мусор

"Чернобыль" против фейков

26 апреля, 07:08

Необычная выставка в одном из самых необычных музеев Киева

Во Львове полиция и активисты вышли на борьбу с рекламой наркотиков

25 апреля, 19:26

Уничтожать наркограффити вышли около полусотни людей

Море цветов: как выглядит выставка тюльпанов на Певческом поле

25 апреля, 18:06

На ярких клумбах высадили тысячи тюльпанов разных сортов

Инаугурация Зеленского: известно, когда он вступит в должность

Создатель Новичка пояснил, почему Скрипали выжили

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Генпрокурора Луценко уже пытаются снять с должности

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Аэропорт в Белой Церкви получит статус международного

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Слишком ловкий боксер вырубил ветерана. Видео нокдауна и нокаута

Чем правильно закрывать углеводное окно после тренировки

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Как понять, что в организме не хватает магния