Впервые в Украине: во Львове снесли дом, построенный с нарушениями

Теперь осталось только убрать строительный мусор

Фото: ЛГС











Во Львове закончили демонтаж многоэтажки, построенной с нарушениями на улице Лычаковской, 259.

"И используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом. Теперь осталось только убрать строительный мусор", – сообщают в мэрии Львова.

Работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем проводилась разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.

Напомним, недавно во Львове впервые в Украине начали сносить семиэтажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

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Напомним, ранее "Сегодня" разбирались как вырос налог на недвижимость: кто должен платить и сколько. Налогом на недвижимость облагаются квартиры, площадь которых превышает 60 квадратных метров, дома площадью более 120 квадратных метров.

Также мы писали, что во Львове обвалилась стена 3-этажного дома.

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