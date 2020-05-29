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Во Львове заведующий отделением попался на взятке: в кабинете нашли почти 200 тысяч

29 мая, 18:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Врач требовал деньги за медосмотр, у него в кабинете нашли около 200 тысяч гривен

Во Львове заведующий одного из отделений областной клинической больницы попался на получении взятки – его задержали при передаче 21,5 тысячи гривен.

Разоблачение злоумышленника проводили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений по материалам Службы безопасности Украины, сообщили в Нацполиции.

"Злоумышленник требовал и получил неправомерную выгоду в размере 21,5 тысяч гривен у жителя Львова за проведение медицинского осмотра и выдачу документов о болезни для дальнейшей подачи их в один из районных военных комиссариатов", – говорится в сообщении.

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Врача задержали 29 мая на передаче денег. После этого во время осмотра кабинета заведующего было обнаружено 150 тысяч гривен, 600 долларов и 400 евро.

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Было открыто уголовное производство по статье "принятие неправомерной выгоды служебным лицом", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5440 долларов.

Также мы сообщали о законе об обличителях коррупции в Украине , который предполагает, что каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Документом установлено вознаграждение для обличителей, а также целый ряд гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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взятка Львов медик

Источник: Сегодня

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