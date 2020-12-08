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В Хмельницкой области легковушка слетела в кювет: есть жертвы (фото)

8 декабря, 10:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы открыли уголовное производство

В Хмельницкой области правоохранители расследуют ДТП, в котором погибли три человека и один травмировался.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 7 декабря в 23:45 при въезде в село Кривчик Дунавецкого района. 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B-5 не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Ранее мы сообщали, что в Днепре легковушка влетела в столб. На место происшествия выезжали спасатели.

Также напомним, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

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ДТП полиция погибшие Хмельницкая область
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