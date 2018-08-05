Во Львовской области будут судить уклониста

Сегодня, 05:40

Правонарушителю грозит до шести месяцев ареста

Не все хотят служить в армии. Фото: antikor.com.ua
Не все хотят служить в армии. Фото: antikor.com.ua

Во Львовской области будут судить мужчину за уклонение от призыва. Уже закончено досудебное расследование в отношении жителя Золочевского района, который подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 (уклонение военнообязанного от учебных или специальных сборов).

"Установлено, что в июне этого года указанное лицо, получив повестку для направления на учебные сборы, имея возможность прибыть для отправки, все же не явился без уважительных причин в районный военный комиссариат", – сообщают в прокуратуре.

Таким образом, военнообязанный уклонился от прохождения учебных сборов, в связи с чем нарушителю было сообщено о подозрении.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения. В случае доказательства вины правонарушителю грозит до шести месяцев ареста.

Ранее мы писали, что, по словам Полторака,  новой  волны мобилизации в Украине не будет, так как украинское войско удалось укомплектовать контрактниками, а также провести работу по формированию резерва на случай масштабных боевых действий.

Ранее командир одной из военных частей рассказывал, кого первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны. Военный отмечал, что на большую войну в случае надобности будут отправлять даже "срочников".

Также сайт "Сегодня" писал, кого не призовут на войну в случае мобилизации. В декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым определена категория украинцев, которые могут получить отсрочку от призыва.
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Источник:

"Сегодня"

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