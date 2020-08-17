Во Львовской области дебоширы избили девушку, а потом полицейского

Мужчин задержали, им грозит до пяти лет тюрьмы

Во Львовской области двоих мужчин подозревают в избиении девушки и нападении на полицейского.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"17 августа около 3:00 поступило сообщение от 19-летней жительницы одного из сел Стрыйского района о том, что ее избили двое неизвестных", - говорится в сообщении.

На вызов прибыл экипаж патрульной полиции, который обнаружил двоих мужчин. Во время общения с копами они вели себя агрессивно и не реагировали на замечания.

"Злоумышленники напали на сержанта полиции, нанесли ему телесные повреждения и повредили форменную одежду. Потерпевший – 31-летний сержант полиции – с травмами головы был доставлен в больницу", - отметили стражи порядка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личности злоумышленников – 41-летнего и 44-летнего жителей района. Их задержали.

Были открыты уголовные производства по статьям "умышленные легкие телесные повреждения" и "насилие в отношении работника правоохранительного органа". Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

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