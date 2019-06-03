Во Львовской области два байкера и водитель легковушки устроили ДТП
В аварии пострадали пять человек
В городе Стрый Львовской области 2 июня, около 16:35, произошло ДТП с пострадавшими.
"Столкнулись автомобиль "ВАЗ 21093", под управлением местного жителя, мотоцикл Yamaha, под управлением 22-летнего львовянина и мотоцикла Honda, за рулем которого находился 30-летний житель Львова", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
В результате ДТП пять человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.
Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
А не так давно Киеве произошло ДТП при участии легкового автомобиля и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.
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