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Во Львовской области два байкера и водитель легковушки устроили ДТП

3 июня, 12:13

В аварии пострадали пять человек

В городе Стрый Львовской области 2 июня, около 16:35, произошло ДТП с пострадавшими.

"Столкнулись автомобиль "ВАЗ 21093", под управлением местного жителя, мотоцикл Yamaha, под управлением 22-летнего львовянина и мотоцикла Honda, за рулем которого находился 30-летний житель Львова", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В результате ДТП пять человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

Также мы писали, что в Украине  намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


А не так давно  Киеве произошло ДТП при участии легкового автомобиля  и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.


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Тег авария, ДТП, Львов, мотоцикл

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