Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

ДТП в Запорожской области: шесть человек оказались в больнице

3 июня, 10:10

Авария произошла, когда водитель ВАЗа не уступил дороги Daewoo

В результате аварии шесть человек оказались в больнице
В результате аварии шесть человек оказались в больнице. Фото: 061.ua

В Запорожской области на дороге в Каменско-Днепровском районе 2 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одну из машин выбросило на обочину.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, в селе Днепровка водитель "ВАЗ-Приора", который ехал по улице Центральной, не уступил дороги Daewoo Lanos, который двигался по главной дороге.

По предварительным данным, в результате ДТП в больницу попали шесть человек. О диагнозах, которые врачи поставили пострадавшим, пока не сообщается.

Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.


Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, запорожская область, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Запорожской области: шесть человек оказались в больнице". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Измаиле: после столкновения с легковушкой грузовик разнес стену

Вчера, 20:00

В результате аварии пострадал один человек – с травмами головы и грудной клетки его госпитализировали

Жуткое ДТП в Николаевской области: погибли два водителя, среди них полицейский

Вчера, 17:26

Пассажирка одного из автомобилей госпитализирована в больницу

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Как стирать обувь в стиральной машине

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

10 причин почему жить одному — здорово

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Почему помидоры на вкус не похожи на помидоры?

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Диета по группе крови: охотничья первая

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Битва двух гигантов змеиного мира — кобра против питона

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь