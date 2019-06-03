ДТП в Запорожской области: шесть человек оказались в больнице

Авария произошла, когда водитель ВАЗа не уступил дороги Daewoo

В результате аварии шесть человек оказались в больнице. Фото: 061.ua

В Запорожской области на дороге в Каменско-Днепровском районе 2 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одну из машин выбросило на обочину.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, в селе Днепровка водитель "ВАЗ-Приора", который ехал по улице Центральной, не уступил дороги Daewoo Lanos, который двигался по главной дороге.

По предварительным данным, в результате ДТП в больницу попали шесть человек. О диагнозах, которые врачи поставили пострадавшим, пока не сообщается.

Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.

Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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