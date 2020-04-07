Во Львовской области горит Новояворовская мусорная свалка

Во Львовской области горит Новояворовская городская свалка мусора.

Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.

"Горит Новояворовская мусорная свалка… В данный момент огонь по периметру около 2,5 га. Пожар пытаются потушить 70 спасателей", – написал он.

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Видео: https://www.facebook.com/Юрий Холод

По его словам, причиной возгорания может быть сжигание сухой травы.

"Ситуация под контролем, но пожарные говорят, что будет гореть как минимум до завтрашнего обеда", – добавил чиновник.

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В ГСЧС во Львовской области заявили, что тушить пожар начали в 15:00 7 апреля, а площадь пожара составляет 1,8 га.

"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", – заявили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

Ранее сообщалось, что спасатели весь день тушили свалку на улице Коллекторной в Киеве. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения.

А ранее под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп. Стихийный мусорник расположился у села Зимна Вода.

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