Во Львовской области иномарка насмерть сбила велосипедиста
Пострадавший от полученных травм умер на месте
Во Львовской области вечером 23 марта, на трассе Львов – Шегини в городе Судовая Вишня иномарка под управлением 46-летнего жителя Хмельницкой области сбила 55-летнего велосипедиста.
От полученных травм пострадавший местный житель погиб на месте, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, накануне в Одессе BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Как выяснилось, водитель не справился с управлением и в результате 33-летняя пассажирка погибла на месте, а 22-летний водитель позже умер в реанимации.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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