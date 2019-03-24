Во Львовской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Пострадавший от полученных травм умер на месте

Фото: Нацполиция

Во Львовской области иномарка насмерть сбила велосипедиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg 2019-03-24T14:55:03+02:00 Запад Пострадавший от полученных травм умер на месте

Во Львовской области вечером 23 марта, на трассе Львов – Шегини в городе Судовая Вишня иномарка под управлением 46-летнего жителя Хмельницкой области сбила 55-летнего велосипедиста.

От полученных травм пострадавший местный житель погиб на месте, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, накануне в Одессе BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Как выяснилось, водитель не справился с управлением и в результате 33-летняя пассажирка погибла на месте, а 22-летний водитель позже умер в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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